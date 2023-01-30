جريح طعناً بسكين في هجوم بمحطة للمترو في بروكسل

أصيب شخص بجروح في هجوم بسكّين نفّذه مساء الإثنين رجل داخل محطّة للمترو في حيّ المؤسّسات الأوروبية في بروكسل قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر “هجوم بسكّين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (…) أتاح بسرعة توقيف المهاجم”.

من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية لوكالة فرانس برس إنّ شخصاً أصيب بجروح في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلّي، من دون مزيد من المعلومات عن دوافع المهاجم.

من ناحيته، قال مكتب المدّعي العام الفدرالي إنّه “حتّى الآن” لم يُطلب منه وضع يده على هذه القضية.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس صودف وجوده في المكان قرابة الساعة السادسة مساءً عدداً من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصّة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقرّ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

ورأى الصحافي امرأة تناشد الركّاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلّح بسكين في الداخل.