سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني بضحايا التفجير الانتحاري داخل مسجد بمدينة بيشاور

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس د.عارف علوي رئيس

جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري داخل مسجد في مدينة (بيشاور) شمال غربي باكستان والذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسة وثلاثين شخص والعديد من المصابين مؤكدا سموه رعاه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي

استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري داخل مسجد في مدينة (بيشاور) شمال غربي باكستان مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.