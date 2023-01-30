نائب رئيس الحرس الوطني يؤكد أهمية التمارين الميدانية لصقل خبرات المنتسبين لتنفيذ الخطط العسكرية

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الإثنين اهمية التمارين الميدانية الكبرى في صقل خبرات منتسبي الحرس عبر إذكاء روح المنافسة بينهم في تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية لصون أمن البلاد وحماية مقدراته.

وقال الحرس في بيان إن الشيخ فيصل النواف شهد تمرين (أسد الجزيرة 5) الذي نفذه رجال الحرس الوطني في معسكر (الشيخ سالم العلي) بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة.

وأشاد الشيخ فيصل النواف وفق البيان بمستوى قوات الحرس المشاركة في التمرين الذي يواكب أحدث المستجدات التدريبية ويصقل خبرات افراد الحرس ويرفع مستوياتهم في تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية.

وشهد التمرين تطبيق سيناريو من فرضيات تدريبية عدة للتعامل مع فض أحداث الشغب وحماية الشخصيات وعزل وتطويق واقتحام مبنى وتطهيره والكشف عن متفجرات والتخلص منها.

كما تضمن التمرين تدريبات عملية على كيفية التعامل مع حوادث السيارات وتجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسرب غاز داخل منشأة وتعامل فرق إطفاء الحرس مع فرضية حدوث حريق إضافة إلى تنفيذ رمايات دقيقة من أوضاع ثابتة ومتحركة.

ويهدف التمرين الى تدريب قوات الحرس على حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية لدولة الكويت وتفعيل دوره في إسناد أجهزة الدولة بحالات الطوارئ والأزمات انطلاقا من البروتوكولات الموقعة مع أجهزة الدولة المختلفة.