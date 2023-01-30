وزير الخارجية يستقبل مبعوث الرئيس الجزائري المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس الجزائري

30 يناير، 2023
0 18 أقل من دقيقة

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك ومنها مخرجات القمة العربية التي عقدت في الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لمبعوث الرئيس الجزائري المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية السفير عبدالحميد عبداوي اليوم الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

كما تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
الوسوم
30 يناير، 2023
0 18 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

نائب رئيس الحرس الوطني يؤكد أهمية التمارين الميدانية لصقل خبرات المنتسبين لتنفيذ الخطط العسكرية

30 يناير، 2023

“المركزي”: ارتفاع عرض النقد 0.5 في المئة مسجلا 38.4 مليار دينار في ديسمبر الماضي

30 يناير، 2023

“البترول الوطنية”: مصفاة الأحمدي تصدر أولى شحناتها من الديزل المطور للأسواق الأوروبية

30 يناير، 2023

المجلس البلدي يوافق على استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة “جابر الأحمد” بمنطقة الضجيج

30 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى