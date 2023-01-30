وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس الجزائري

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس الجزائري

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك ومنها مخرجات القمة العربية التي عقدت في الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لمبعوث الرئيس الجزائري المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية السفير عبدالحميد عبداوي اليوم الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

كما تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.