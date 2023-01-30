“الأرصاد الجوية”: طقس رطب مع فرصة لامطار خفيفة رعدية والرياح متقلبة الاتجاه تنشط تدريجيا

توقعت ادارة الارصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الاثنين رطبا مع وجود فرصة لامطار خفيفة رعدية وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا.

وقالت رئيسة قسم التنبؤات الملاحية بالإدارة أميرة العازمي في تصريح صحفي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبا بأمطار رعدية.

وأوضحت العازمي أن فرص الأمطار تزداد يوم غد الثلاثاء حتى صباح بعد غد الأربعاء مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية تصل سرعتها لأكثر من 70 كيلو مترا في الساعة خاصة على المناطق الساحلية وتؤدي إلى اضطراب الأمواج إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أقدام.

وتوقعت أن تسجل درجات الحرارة العظمى ارتفاعا ملحوظا يومي الاثنين والثلاثاء ما بين 24و27 درجة مئوية على أن تعاود الانخفاض الأربعاء.

كما توقعت أن يبدأ تحسن الأجواء تدريجيا نهار الأربعاء إذ تقل السحب وفرص الأمطار وتهدأ الرياح مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس معتدلا نهارا وباردا ليلا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.