استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان ان الشاب نسيم أبو فودة 26 عاما استشهد متأثرا بجروح أصيب بها صباح اليوم في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في (الخليل).

وذكرت مصادر محلية في الخليل ان أبو فودة أصيب عند حاجز لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحرم الابراهيمي ونقل على أثرها الى المستشفى الأهلي.

يذكر ان قوات الاحتلال قتلت 35 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بينهم مسنة وأطفال.