كأس إنكلترا: ليفربول يتعرض لضربة أخرى بتنازله عن اللقب

ودع ليفربول حامل اللقب بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدور الرابع بعدما سجل كاورو ميتوما هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع اليوم الأحد.

وتقدم ليفربول بهدف هارفي إليوت، قبل أن يدرك لويس دنك التعادل لبرايتون قبل الاستراحة، واستمرت النتيجة 1-1 حتى أحرز ميتوما هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهذا الفوز الثاني لبرايتون على ليفربول هذا الشهر بعدما انتصر على فريق المدرب يورجن كلوب 3-صفر في الدوري الممتاز.

وقال دنك لمحطة (آي.تي.في سبورت) التلفزيونية “نهاية لا تصدق. أحيانا تحتاج إلى الفوز بمباراة بهذه الطريقة. لم نكن في أفضل حالاتنا اليوم.. لكن لعبنا بتنظيم أمام فريق مميز وحققنا الفوز”.

وأضاف “نشعر أننا نستطيع الفوز على أي فريق عندما نكون في قمة مستوانا، ولقد أظهرنا أننا نستطيع الفوز عندما لا نكون في أفضل حالاتنا. لدينا كل المطلوب في تشكيلتنا لنواصل المضي قدما ونأمل أن نواصل التقدم في المسابقة”.

ومنح الشاب إليوت التقدم بهدف لفريق ليفربول في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وتعادل برايتون بعد تسع دقائق عندما سدد طارق لامبتي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء واصطدمت بزميله دنك وخدعت الحارس أليسون بيكر ودخلت مرماه.

وأضاع إليوت، الذي سجل في فوز ليفربول بالدور الثالث للمسابقة، فرصة لمنح التقدم لفريقه قبل الاستراحة حيث تلقى تمريرة من كودي جاكبو لكن لامبتي تدخل في الوقت المناسب.

فرصة جديدة

أهدر صلاح فرصة سهلة للتسجيل بعد مرور ساعة من اللعب، حيث تلقى المهاجم المصري تمريرة من جيمس ميلنر لكنه اختار إرسال كرة عرضية بدلا من التسديد، لينجح الحارس جيسون ستيل في إنقاذها بسهولة.

واقترب الفريقان من خوض مباراة إعادة بعدما أهدر سولي مارس فرصة سهلة في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة من ميتوما وفشل في هز شباك الحارس أليسون من مدى قريب.

لكن ميتوما تكفل بالمهمة بنفسه حيث استحوذ على الكرة ببراعة داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية داخل شباك حامل اللقب.

وانتظر ميتوما لبعض الوقت حتى يتأكد حكم الفيديو المساعد من صحة الهدف، وقبل أن يحتفل اللاعب بتسجيل هدف الانتصار.

وهذه نتيجة محبطة جديدة لفريق ليفربول الذي يعاني من تراجع حاد بسبب الإصابات ويحتل المركز التاسع في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال آندي روبرتسون لاعب ليفربول “هذا الموسم لا نظهر بشكل جيد.. في بداية العام كنا نرغب في بداية جديدة لكن هذا لم يحدث. لقد أصبحنا نلعب بشكل أسوأ”.

وأضاف “في الدوري لا نلعب بشكل جيد، ولقد خرجنا من مسابقتي الكأس”.

وتأهل ستوك سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، إلى الدور الخامس بالفوز 3-1 على ستيفنيدج القادم من الدرجة الرابعة.

في وقت لاحق اليوم، كان ريكسهام المملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب ماكيليني، على وشك تحقيق انتصار مفاجئ على شيفيلد يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي قبل أن يسجل جون إيجان هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليفرض إقامة مباراة إعادة.

وفي الشوط الثاني المثير، تقدم ريكسهام مرتين عن طريق توماس أوكونور وبول مولين قبل وبعد طرد دانييل جيبسون، لكن النادي الويلزي سجل هدفين بواسطة أوليفر نوروود وإيجان.