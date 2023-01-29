نائب وزير الخارجية يلتقي السفير الإسباني والمبعوث الإسباني المسؤول عن ملف ترشيح مدينة مالقا لاستضافة (إكسبو 2027)

نائب وزير الخارجية يلتقي السفير الاسباني والمبعوث الأسباني المسؤول عن ملف ترشيح مدينة مالقا لاستضافة “إكسبو 2027”

29 يناير، 2023
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التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي اليوم الأحد بكل من سفير مملكة أسبانيا لدى الكويت ميغيل اغيلا والمبعوث الأسباني المسؤول عن ملف ترشيح مدينة مالقا الأسبانية لاستضافة المعرض التخصصي (إكسبو 2027) خوان ستيمان حيث تم خلال اللقاء الاطلاع على استعدادات مملكة أسبانيا في ترشيحها لاستضافة معرض إكسبو 2027 إلى جانب بحث أوجه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الكويت ومملكة أسبانيا.

المصدر
كونا
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29 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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