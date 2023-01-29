البرجس يتفقد موقع التمرين المشترك (تعاون2023/1) في منطقة الاديرع

تفقد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق أنور عبداللطيف البرجس، موقع والجهات المشاركة في التمرين المشترك (تعاون2023/1)، والذي يقام تحت اشراف وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والعسكرية يوم الأحد الموافق 2023/2/5 بميدان الاديرع، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات.

واطلع الفريق البرجس على جهوزية الجهات المشاركة في التمرين، كما استمع إلى شرح عن الفرضيات التي سيتم التعامل معها، وآلية التفاعل والتنسيق الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة.

ونقل الفريق البرجس إلى القوات المشاركة تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة المشرف العام على القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وحرصه على متابعة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالتمرين المشترك، وتوجيهاته بضرورة اكتساب الخبرات والمعلومات التي تساهم في نجاح التمرين لتحقيق الهدف المنشود.

وأكد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية أن التمارين المشتركة تعمل على توحيد المفاهيم بين القوات المشاركة ورفع كفاءة الأفراد لتنفيذ حالات الاستعداد والجاهزية الأمنية وفقاً للحالات الطارئة، وإنجاز الأعمال بالصورة المثالية وعلى الوجه الأكمل.

وفي ختام الزيارة وجه وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق أنور عبد اللطيف البرجس بتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للقوات المشاركة في التمرين المشترك (تعاون2023/1)، من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه.