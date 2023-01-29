الهيئة العامة للشباب

هيئة الشباب تفتح باب التسجيل في أكاديمية الفنون والإعلام

29 يناير، 2023
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أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل في أكاديمية الفنون والإعلام للتدريب على صناعة البودكاست وأساسيات التسويق بالمحتوى الرقمي وكيفية صناعة المحتوى الإعلامي وفن التعليق الصوتي. ، وعددا من الأنشطة والمهارات الأخرى.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن الأكاديمية تقدم أيضا البرنامج السينمائي والذي يحتوي بدوره على كتابة السيناريو السينمائي والتصوير والإخراج والمونتاج وبرنامج الموسيقي الذي يسعى إلى تعليم المتدرب مهارات الآلات الموسيقية مثل الكمان والعود وعزف الأوركسترا.

وأضافت أن برنامج الأكاديمية يتضمن برنامج المسرح الذي يحتوي على مواد تدريبية في التمثيل والإخراج المسرحي وفن كتابة النص المسرحي وبرنامج الجرافيكس الذي يدرب على أساسيات تصميم الجرافيكس وتقنيات الرسوم المتحركة.

وذكرت الهيئة أنها تقدم جميع دوراتها في برامج الأكاديمية مجانا للشباب الكويتي من عمر 16 إلى 34 سنة وذلك ضمن توجه الدولة في دعم الشباب ودمجهم في سوق العمل في المجال الإبداعي مبينة انه بإمكانهم التسجيل في الأكاديمية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (kw.gov.youth.www).

المصدر
كونا
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29 يناير، 2023
0 37 دقيقة واحدة

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