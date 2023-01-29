“الأرصاد الكويتية”: فرصة لأمطار خفيفة غدا وتزداد تدريجيا الثلاثاء حتى صباح الأربعاء

توقعت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تتأثر البلاد بأمطار خفيفة يوم غد الاثنين وتزداد تدريجيا الثلاثاء حيث تكون ذروتها من بعد العصر وتستمر حتى صباح الأربعاء.

وقالت رئيس قسم التنبؤات الملاحية بالادارة أميرة العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد انه من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة مطرية نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبا بأمطار رعدية وانخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأضافت أن فرصة الأمطار الخفيفة تبدأ يوم الاثنين مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خصوصا على المناطق الساحلية ترتفع معها الأمواج ليلا إلى أكثر من 6 أقدام.

وتوقعت العازمي ان تزداد فرص الأمطار تدريجيا من يوم الثلاثاء حيث تكون ذروتها من بعد العصر حتى صباح يوم الأربعاء وتكون متوسطة في مجملها مع رياح نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى أكثر من 70 كيلومترا في الساعة تؤدي إلى اضطراب الأمواج حيث يصل ارتفاعها إلى 8 أقدام.

وبينت انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ارتفاعا ملحوظا يومي الاثنين والثلاثاء ما بين 24 و27 درجة مئوية على أن تعاود الانخفاض يوم الأربعاء مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه يبدأ التحسن التدريجي في الأجواء من نهار يوم الأربعاء حيث تقل السحب وفرص الأمطار مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.