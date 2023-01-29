استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن شمال الضفة الغربية

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاحد استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي بالقرب من مستوطنة (كدوميم) المقامة على أراضي شرق مدينة (قلقيلية) شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان ان الشهيد هو الشاب كرم سليمان 18 عاما من بلدة (قوصين) غرب (نابلس) استشهد برصاص الاحتلال الذي احتجز جثمانه.

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية زعمها ان حارس المستوطنة أطلق النار على فلسطيني كان يحمل مسدسا ويتجه نحو المستوطنة.

وعلى الصعيد ذاته نفذ المستوطنون سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين حيث رشقوا المركبات الفلسطينية بالقرب من (رام الله) و (نابلس) بالحجارة والحقوا بها اضرارا مادية.