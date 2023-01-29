سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون

سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حيث قدم لسموه كلا من نائب وزير الخارجية السفير منصور عياد العتيبي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير جاسم محمد البديوي وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين. متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والنجاح.

وقد حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.