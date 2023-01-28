“التجارة” تفعل الإشعارات الإلكترونية لأصحاب المحال التجارية عبر “هويتي” و”سهل” اعتبارا من أول فبراير

“التجارة” تفعل الإشعارات الإلكترونية لأصحاب المحال التجارية عبر “هويتي” و”سهل” اعتبارا من أول فبراير

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنه سيتم اعتبارا من الأول من شهر فبراير المقبل تفعيل الإشعارات الإلكترونية لأصحاب المحلات والشركات ومن خلالها ستكون الاستدعاءات وتحرير المخالفات بحيث يصل الإشعار عبر تطبيقي (هويتي) و(سهل) اعمال للممثل القانوني للجهة المسجل لدى الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إنه اعتبارا من الأول من فبراير المقبل سيتم إيقاف التعامل الورقي وسيكون التعامل الإلكتروني للإستدعاءات هو المعتمد دون غيره.

وأهابت وزارة التجارة والصناعة بالجميع التأكد من سلامة البيانات المسجلة في السجل التجاري للشركة من بريد إلكتروني ورقم هاتف نقال.