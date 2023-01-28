أمين “مجلس التعاون” يدين إقدام متطرفين على إحراق المصحف الشريف في “كوبنهاغن”

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إقدام متطرفين على إحراق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) وذلك في خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد الحجرف في بيان اليوم السبت موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف خلاف ما تكرر من هذه الممارسات المؤسفة في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير دون وجود رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات من الجهات المعنية.

وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وبشكل عاجل لتحمل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.