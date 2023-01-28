أستراليا المفتوحة: سابالينكا تحرز أوّل القابها الكبرى بفوزها على ريباكينا

انهت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة خامسة عالميًا انتظارها لتحرز أول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها السبت في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ25 وبطلة ويمبلدون في مواجهة مشوّقة، 4-6، 6-3 و6-4.

وعوّضت سابالينكا (24 عاماً) تأخرها في المجموعة الاولى لتتمكن من هزيمة بطلة ويمبلدون، بعد مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي الى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وقالت سابالينكا مخاطبة فريقها بعد حصولها على الكأس “شكراً لفريقي، الفريق الأكثر جنونًا في البطولة. لقد مررنا بالكثير من المطبات العام الماضي”.

وأضافت “شكراً جزيلاً لكم على ما تفعلونه من أجلي. أنا أحبكم يا رفاق”.

وتابعت “أريد أن أهنئ إيلينا على أسبوعين رائعين. أنت لاعبة رائعة وبالطبع سنخوض الكثير من المعارك – على امل أن نكون في مواجهات نهائية ببطولات غراندسلام”.

وما ان انتهت المباراة، حتى ارتمت البيلاروسية ارضها وانهارت دموعها، قبل ان تمسح دموعها وتعانق منافستها ريباكينا، المولودة في موسكو، في مباراة جمعت بين لاعبتين تمتلكان اقوى الارسالات في رياضة السيدات.

وجمع نهائي السبت بيلاروسية ولاعبة مولودة في روسيا، علمًا أن المنظمين منعوا رفع هذين العلمين في البطولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاءت المباراة النهائية لتختتم اسبوعين من المنافسات الدراماتيكية، حيث أقصت ريباكينا 3 فائزات في بطولات الغراند سلام: البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابينكو (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في نصف النهائي.

وشكلت المباراة النهائية المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، علمًا أن سابالينكا تفوقت على ريباكينا في المواجهات الثلاث السابقة جميعها، آخرها في الدور الـ16 لويمبلدون 2021.

ولم تخسر سابالينكا أي مجموعة في ملبورن قبل النهائي، في بداية مثالية منذ مطلع العام الحالي حيث حققت 11 انتصاراً توالياً في أستراليا بعد احرازها لقب دورة أديلايد.

وبلغت في نهاية العام الماضي نهائي بطولة “دبليو تي ايه” الختامية عندما أطاحت بشفيونتيك من نصف النهائي قبل أن تخسر ضد الفرنسية كارولين غارسيا.

مباراة عصيبة

وحسمت ريباكينا المجموعة الاولى بعد 24 دقيقة، الا انّ سابالينكا ردّت بشكل قوي وفازت بالمجموعة الثانية رغم مقاومة شرسة من منافستها الكازاخستانية، حيث احتاجت هذه المجموعة الى 57 دقيقة.

واتت المجموعة الثالثة قمة في الاثارة والندية، وكان واضحًا انّ تفاصيل صغرى قد تحسم المباراة.

وتمكنت البيلاروسية من كسر ارسال منافستها لتتقدم 5-3، الا انّ شوط المباراة جاء عصيبًا على اللاعبتين وتحديدا على سابالينكا، التي لم تستطيع حسم فوزها سوى بشق الانفاس.

ورغم خسارتها النهائي، ستشق ريباكينا طريقها نحو المراكز العشرة الاوائل في التصنيف العالمي، بعدما بلغت النهائي الكبير الثاني في غضون سبعة اشهر.

بروز جديد

وحققت اللاعبتان انجازا لافتا في بطولة أستراليا، حيث لم يسبق لريباكينا ان اجتازت الدور الثالث، فيما ودّعت سابالينكا من الدور الرابع في العامين 2021 و2022.

وعوّلت ريباكينا على ارسالاتها الساحقة القوية في المجموعة الاولى، علما انّها حققت 45 ارسالا ساحقا قبل وصولها الى المواجهة النهائية، واضافت الى رصيدها ثلاثة في بداية المجموعة الاولى.

ورغم محاولة سابالينكا الرد معولة على استقبالها الجيد لتقلص النتيجة الى 4-3، بيد انّ ريباكينا حافظت على رباطة جأشها لتحسم المجموعة الاولى 6-4.

وجاءت بداية المجموعة الثانية مماثلة حيث كانت سابالينكا تحت الضغط على ارسالها.

لكنها اظهرت جرأة كبيرة بارسالين ساحقين قبل ان تكسر ارسال منافستها لتتقدم 3-1.

وحققت سابالينكا ارسالها الساحق التاسع في المباراة لتتقدم 4-1، ونجحت الاخيرة في رفع سرعتها وارباك منافستها، وهو ما خولها حسم المجموعة الثانية دون صعوبة كبيرة.

اما المجموعة الاخيرة فكانت عصيبة ومتوترة، حيث صنعت اللاعبتان الفرص الكفيلة لكنّ المنافسة كانت متقاربة جدا، الى انّ تمكنت سابالينكا في نهاية المطاف من تحقيق حلمها بإحراز اللقب وسط تصفيق حار لفريقها والجماهير.