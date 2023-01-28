الأردن يؤكد ضرورة “العمل الفوري” للحيلولة دون تفاقم “دوامة العنف المتصاعدة” بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد الأردن اليوم السبت “ضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب “تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر”.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان على “ضرورة وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام”.

وأشار المجالي إلى ضرورة اتخاذ خطوات “عاجلة وفاعلة” من أجل “وقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي ذهب ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون وتنذر بتفجر دوامات من العنف سيدفع الجميع ثمنها”.

وقال إن الأردن يدين “الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس في القدس الشرقية كما يدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن الأردن “يدين العنف ضد المدنيين بكل أشكاله ويؤكد ضرورة احترام حرمة دور العبادة”.

وكانت مستوطنة (النبي يعقوب) المقامة على أراضي القدس المحتلة شهدت أمس الجمعة عملية إطلاق نار قتل فيها سبعة مستوطنين واستشهد منفذها ويدعى خيري علقم (21 عاما).

وجاءت هذه العملية بعد تنفيذ سلطات الاحتلال مجزرة في مدينة (جنين) بالضفة الغربية أمس الأول الخميس أسفرت عن استشهاد تسعة فلسطينيين إضافة إلى استشهاد آخر في بلدة (الرام).