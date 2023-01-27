من مكان الحادث

مقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس

27 يناير، 2023
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أعلنت وسائل إعلام صهيونية مقتل سبعة مستوطنين مساء اليوم الجمعة في عملية إطلاق نار بمستوطنة (النبي يعقوب) المقامة على أراضي شمال مدينة القدس.

وقالت هيئة البث الصهيونية إن العملية أسفرت أيضا عن إصابة عدد من المستوطنين اثنان منهم بحالة حرجة مشيرة إلى أن الشرطة قتلت منفذ العملية وهو من مخيم (شعفاط) في (القدس).

ومن جهتها ذكرت القناة ال 12 العبرية أن العملية وقعت أمام كنيس يهودي نفذها فلسطيني ترجل من مركبته ونفذها بمسدس.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من استشهاد 10 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال تسعة منهم في مدينة (جنين) وآخر في بلدة (الرام) شرق (القدس).

المصدر
كونا
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27 يناير، 2023
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