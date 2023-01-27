ممثل سمو ولي العهد يصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور سباق “الفورميلا إي”

ممثل سمو ولي العهد يصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور سباق “الفورميلا إي”

وصل ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح مساء اليوم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة له الذي سيقام في محافظة الدرعية.

وكان في استقباله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح والوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية سعود عبدالله الحربي