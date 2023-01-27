ممثل سمو ولي العهد يصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور سباق (الفورميلا إي)

ممثل سمو ولي العهد يصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور سباق “الفورميلا إي”

27 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

وصل ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح مساء اليوم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة له الذي سيقام في محافظة الدرعية.

وكان في استقباله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح والوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية سعود عبدالله الحربي

المصدر
كونا
الوسوم
27 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزيرة “الشؤون” تعلن استضافة الكويت الدورة الاولى لمسابقة “إلى أخي اليتيم” نوفمبر المقبل

26 يناير، 2023

“الداخلية”: أكاديمية سعد العبدالله ستبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين لدورة ضباط الثانوية العامة الدفعة 48 اعتباراً من الأحد القادم

26 يناير، 2023

“الخارجية” تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الوحشي لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين

26 يناير، 2023

مدير مكتب الـ”فاو” في جنيف يعرب عن امتنان المنظمة للشراكة المتميزة مع دولة الكويت

26 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى