وزيرة “الشؤون” تعلن استضافة الكويت الدورة الاولى لمسابقة “إلى أخي اليتيم” نوفمبر المقبل

وزيرة “الشؤون” تعلن استضافة الكويت الدورة الاولى لمسابقة “إلى أخي اليتيم” نوفمبر المقبل

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي استضافة الكويت الدورة الأولى لمسابقة (إلى أخي اليتيم) في نوفمبر المقبل.

وأعربت البغلي في كلمة القتها في الجلسة الختامية لاجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في الدورة الـ42 التي اقيمت في العاصمة الدوحة بدولة قطر اليوم الخميس عن ترحيب وزارة الشؤون ودولة الكويت بالتنظيم والدعوة لهذه المسابقة التي تخص فئة عزيزة على قلوبنا جميعا.

واشارت الوزيرة الى القرار رقم 925 الصادر من اعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي عقدت في ديسمبر 2020 ونص على ترحيب دولة الكويت باستضافة الدورة الأولى للمسابقة.

وشهدت مشاركة الوفد الكويتي برئاسة الوزيرة البغلي نشاطا مكثفا وتم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات على المستويين الخليجي والعربي تطرقت اغلبها لمناقشة عدة ملفات وقضايا مشتركة تتعلق بالاعاقة وكبار السن والمخدرات والطفل والمرأة والأسر المنتجة والقضاء على الفقر.

واختتمت البغلي لقاءاتها على هامش الاجتماع بلقاء وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر كوثر كريكو للاطلاع على التجارب المشتركة في مجالات الاعاقة ودعم الأسر المنتجة والمرأة والطفل.