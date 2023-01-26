الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطين بمجموعة “فاغنر” الروسية وتصنفها “منظمة جنائية عابرة للحدود”

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطين بمجموعة (فاغنر) الروسية الأمنية الخاصة وصنفتها “منظمة جنائية عابرة للحدود” .

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها “اتخذ إجراءات إضافية لتقليل قدرة روسيا على شن حرب ضد أوكرانيا من خلال فرض عقوبات على ثمانية أفراد و 16 كيانا وأربع طائرات”.

وبالإضافة إلى العقوبات الجديدة أضافت الخزانة تصنيفا إضافيا لمجموعة (فاغنر) بحيث أدرجتها “منظمة جنائية عابرة للحدود” مشيرة إلى أن أفراد المجموعة “انخرطوا في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير بما في ذلك الإعدام الجماعي والاغتصاب واختطاف الأطفال والاعتداء الجسدي في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي”.

ولفتت إلى أنه “في ضوء التهديد العابر للقارات الذي تشكله مجموعة (فاغنر) تعيد وزارة الخزانة بشكل متزامن تصنيف مجموعة (فاغنر) لكونها ضالعة في سلوك من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ولفتت إلى ان (أوفاك) سبق أن صنف (فاغنر) في يونيو 2017 “لكونها مسؤولة عن أو متواطئة في الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو السيادة أو السلامة الإقليمية لأوكرانيا بشكل مباشر أو غير مباشر” مضيفة أن وزارة الخزانة حددت المجموعة في نوفمبر 2022 على أنها “تعمل في قطاع الدفاع والعتاد ذي الصلة في اقتصاد الاتحاد الروسي.

وأشارت إلى أن (فاغنر) خاضعة كذلك لعقوبات من قبل “أستراليا وكندا واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في تصريح تضمنه البيان “ستزيد العقوبات الموسعة اليوم على (فاغنر) بالإضافة إلى العقوبات الجديدة على شركائها والشركات الأخرى التي تمكن المجمع العسكري الروسي لإعاقة قدرة روسيا في تسليح وتجهيز آلتها الحربية”.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان إن إجراءات واشنطن الجديدة تستهدف بنية فاغنر التحتية الرئيسية والشركات الواجهة المرتبطة بها وعملياتها الميدانية في أوكرانيا ومنتجي الأسلحة الروسية وأولئك (الأشخاص) الذين يديرون المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وأكد إن الإجراءات “تدعم هدفنا المتمثل في إضعاف قدرة موسكو على شن حرب ضد أوكرانيا وتعزيز مساءلة المسؤولين عن العدوان الروسي والانتهاكات المرتبطة به وممارسة مزيد من الضغط على قطاع الدفاع الروسي.

وأوضح بلينكن أنه بالتوازي مع إجراءات الخزانة فإن وزارة الخارجية قامت بتحديد “خمسة كيانات وفرد واحد مرتبط بمجموعة (فاغنر) و(مالكها يفغيني) بريغوزين” بالإضافة إلى مسؤولين في مناطق روسية.