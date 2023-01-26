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“الداخلية”: أكاديمية سعد العبدالله ستبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين لدورة ضباط الثانوية العامة الدفعة 48 اعتباراً الأحد القادم

26 يناير، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية سوف تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين لدورة ضباط الثانوية العامة الدفعة (48) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/1/29.

وطلبت الإدارة من جميع المتقدمين للدورة المشار اليها تفعيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لتلقي إشعاراً بالموعد المحدد للفحص الطبي.

وأوضحت الإدارة بأن الإشعارات سيتم ارسالها على دفعات، وفقا للتواريخ الزمنية المحددة لكل متقدم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
26 يناير، 2023
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