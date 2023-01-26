وزارة الخارجية الكويتية

“الخارجية” تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الوحشي لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين

26 يناير، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذرت من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.

المصدر
كونا
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26 يناير، 2023
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