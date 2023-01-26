النائب د. حمد المطر

حمد المطر: لجنة التحقيق في ﻋﻘﺪي “اﻟﻜﺎراﻛﺎل” و”اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ” عقدت اجتماعها التاسع

26 يناير، 2023
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واصلت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻜﺎراﻛﺎل اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ وﻋﻘﺪ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ العقدين خلال اجتماعها اليوم الخميس.

وقال عضو اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم هو التاسع للجنة واتضح من خلالها وجود الكثير من المشاكل في الصفقتين، مضيفا إن “اللجنة مستمرة في عملها بالتحقيق”.

وأضاف إن ” من الواضح أن هناك فسادا وعمولات ويجب محاسبة المسؤول عنها كائنا من كان”، مشيرا إلى أن “العقد الأول تصل قيمته إلى مليار و71 مليون يورو، والعقد الثاني تصل قيمته إلى 3 مليارات و600 مليون يورو”.

المصدر
الدستور
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26 يناير، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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