“الخطوط الكويتية” ترفع إيراداتها 10 بالمئة وتخفض خسائرها 48 بالمئة بنهاية 2022

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 10 في المئة مع تحسن كبير في هامش الربحية بنسبة 40 في المئة إضافة إلى تخفيض في الخسائر بأكثر من 48 في المئة وذلك بنهاية العام 2022 مقارنة بعام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة علي الدخان في المؤتمر الصحفي الذي عقد لإعلان النتائج المالية للشركة العام الماضي إن (الكويتية) استطاعت تخفيض خسائرها من 107 ملايين دينار كويتي تقريبا في عام 2019 الى 55 مليون دينار في 2022 مع تطور ملحوظ في أدائها.

وأضاف الدخان أن المقارنة تتم بين نتائج العام الماضي ونتائج عام 2019 الذي كانت عمليات التشغيل خلاله تتم بصورة كاملة وطبيعة وأرقام هي الاقرب للواقع لأن عامي 2020 و2021 لم يكونا كاملين من حيث التشغيل بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها الكويت وباقي دول العالم من إغلاقات قسرية وحظر للطيران لفترات طويلة.

وأشار إلى أن حركة المسافرين في مبنى الركاب (تي 4) نمت بنسبة 26 بالمئة العام الماضي مقارنة ب 2019 بنسبة 229 بالمئة اذا ما قورنت بعام 2021.

وأوضح أن (الكويتية) تسير بشكل صحيح لاعادة مكانتها المستحقة كأول ناقل جوي في المنطقة وذلك من خلال خطة واضحة للتخلص من الخسائر نهائيا في 2024 والتحول الى الربحية في 2025.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد الكثير من الانجازات للشركة كثيرة تسهم في تعافي (الكويتية) أهمها إعادة هيكلة صفقة الطائرات مع شركة (ايرباص) واتمام عقود الصيانة مع شركة (اير فرانس) وشركة (رولز رويس) المصنع الأكبر لمحركات الطائرات في العالم والموافقة على انشاء أكاديمية الخطوط الجوية الكويتية للتدريب.

وقال الدخان إن “الطموح كبير” في تنمية حركة المسافرين على متن الناقل الوطني بما يقارب 5ر4 مليون راكب وزيادة عمليات التشغيل بما يفوق 30 بالمئة مشيرا إلى أنه سيتم تسليم طائرتين من نوع إيرباص (ايه 320 نيو) واطلاق وجهات لمدن جديدة لأول مرة وهي اثينا وأنطاليا التركية والطائف والقصيم والعلا في المملكة العربية السعودية وبرشلونة وبودابست وبرلين مع تحقيق التزام بمواعيد اقلاع الرحلات لتصل إلى 90 هذا العام.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي خلال المؤتمر إن (الكويتية) تسعى لوضع بصمة جديدة في أذهان عملائها عبر إطلاق خدمات ومنتجات بإطلالة متنوعة ومختلفة وتصل ب(الطائر الأزرق) إلى آفاق أوسع.

وبين رزوقي أن (الكويتية) واجهت في عام 2022 ارتفاعا في أسعار الوقود بأكثر من 30 بالمئة “بشكل غير متوقع” لافتا إلى أنها جاهزة لمواجهة تحديات تقلبات أسعار الطاقة والتضخم وفقا للاستراتيجية الموضوعة من قبل الادارة العليا.

وذكر أنه في نهاية فبراير المقبل ستقوم الشركة بإطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر المنزلية على جميع الوجهات (عدا وجهة نيويورك) إذ تتضمن تخصيص سيارات جديدة مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بوزن الأمتعة وآلية انهاء إجراءات السفر واستخراج بطاقة بوابة الصعود على الطائرة وذلك من خلال إرسال حافلة مخصصة إلى منزل الراكب.

ولفت إلى أن طريقة الحجز تكون عبر الموقع أو التطبيق الالكتروني الخاص بالشركة إذ يختار خانة خدمة إنهاء اجراءات السفر المنزلية وذلك قبل موعد السفر ب 48 ساعة على الأقل.