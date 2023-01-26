وزارة الصحة: تطور القطاع الصحي ثمرة جهود حثيثة ومدروسة بعناية لتقديم أفضل خدمة ورعاية

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور مشعل الكندري أن ما تشهده الكويت من تطور لافت في جميع المجالات وتحديدا القطاع الصحي هو ثمرة جهود حثيثة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وبخطوات عديدة مدروسة بعناية منها إقامة المؤتمرات الطبية المتخصصة واستقطاب الخبرات من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور الكندري في كلمته الافتتاحية لمؤتمر جراحة العظام الأول اليوم الخميس الذي تقيمه رابطة جراحة العظام الكويتية برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن التخصص ينطوي على أهمية قصوى في رفع مستوى الخدمة الصحية خصوصا ما يتعلق بجراحة العظام لأهميتها العلاجية وضرورة توفيرها بالسرعة المطلوبة.

وأوضح أن المؤتمر يناقش التطور السريع حول العالم بمجال جراحة العظام وايجاد فرص للتعاون المشترك بين مختلف الجهات واستغلال الموارد البشرية والمالية المتوفرة بكفاءة وإتقان والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال المهم مما سيؤدي إجمالا إلى شعور المرضى والمراجعين بالمستوى العالي من الخدمات الصحية وجودتها وتطويرها.

وذكر أن التنظيم الجيد للمؤتمر الذي يحضره متخصصون من الكويت والعالم يعكس مدى الجهد والعمل الدؤوب الذي يبذل من اللجان المنظمة وفرق العمل التي تولت التحضير لإنجاز هذا المؤتمر بالشكل المناسب.

من جانبه قال رئيس الرابطة ورئيس المؤتمر الدكتور عويض المطيري في كلمته إن فعاليات المؤتمر تستمر ثلاثة أيام وتشهد استعراض 47 محاضرة علمية وثلاث ورش عمل جراحية تدريبية ونقل حي لعمليات جراحية مع المناقشة المباشرة لها.

وأوضح المطيري أن التقدم المتسارع في مختلف العلوم الطبية يستدعي تكثيف تنظيم المؤتمرات والورش العلمية لما لها من انعكاس واضح على مستوى الخدمات الطبية لاسيما التخصصات الجراحية المرتبطة بتحسين جودة المعيشة لدى الإنسان كجراحة العظام بمختلف تخصصاتها الفرعية.

وذكر أن المؤتمر يتضمن ثلاث حلقات نقاشية للمنتسبين لبرنامج الدراسات العليا في جراحة العظام وغيرها من الأنشطة وسيحصل المشاركون على ما لا يقل عن 20 ساعة تدريب طبي معتمدة عند انتهاء المؤتمر.

وأشار إلى أن عدد المسجلين في المؤتمر تخطى 300 مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات الطبية والمستويات العلمية لتبادل الافكار والخبرات.