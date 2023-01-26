مدير مكتب الـ”فاو” في جنيف يعرب عن امتنان المنظمة للشراكة المتميزة مع دولة الكويت

مدير مكتب الـ”فاو” في جنيف يعرب عن امتنان المنظمة للشراكة المتميزة مع دولة الكويت

أعرب مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في جنيف دومنيك بورغيون اليوم الخميس عن امتنان المنظمة للشراكة المتميزة مع دولة الكويت.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بورغيون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إثر لقائه مع مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بمقر المندوبية في مدينة جنيف.

وأشار المسؤول الأممي إلى ان اللقاء تناول حالة الأمن الغذائي في العالم لا سيما في ظل الأزمات التي تسببت في رفع أسعار الغذاء الأساسي عالميا وبرامج المنظمة للتعامل مع الكوارث الإنسانية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء لا سيما أن المتضررين هم عادة من ضحايا الكوارث.

وأشاد بورغيون بحكومة دولة الكويت باعتبارها أحد أبرز داعمي الجهود الدولية للمنظمة في التعامل مع ملفي الغذاء والزراعة في العالم.

ومن جانبه قال السفير الهين ل(كونا) عقب اللقاء ان دولة الكويت حريصة على الاستماع الى موقف (فاو) من قضايا الزراعة والامن الغذائي في العالم.

وأشار الى ان المسؤول الاممي قد أطلعه على توجهات (فاو) في التعامل مع هذه القضايا لا سيما مع تأثير التغيرات المناخية السلبية على الزراعة والمحاصيل الأساسية وسبل التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

كما أكد مندوب الكويت ضرورة وضع أزمتي الغذاء والزراعة في مكانهما الصحيح للفت أنظار العالم الى حقيقة الوضع والمشكلات التي تتسب فيها هاتان الأزمتان.