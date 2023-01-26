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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة اخرين في عدوان شنه الاحتلال على مخيم جنين

26 يناير، 2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم مسنة وإصابة اخرين بجروح خطيرة خلال عدوان واسع على مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي ان حصيلة العدوان على المخيم بلغت أربعة شهداء وعددا من المصابين بينهم حالات خطيرة مؤكدة ان الوضع في مخيم (جنين) حرج للغاية.

وذكرت ان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أبلغت وزارة الصحة بوجود إصابات عديدة يصعب انقاذها بسبب استمرار الاجتياح للمخيم واعاقة دخول مركبات الإسعاف لإنقاذ الجرحى.

وأضافت ان قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى (جنين) الحكومي وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال ما أدى لإصابات بحالات اختناق في صفوف الأطفال.

وأفادت الكيلة انها دعت الى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية لوقف عدوان الاحتلال والتدخل لإنقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم (جنين) وانتشرت في أزقته وعلى أسطح المباني ودارت مواجهات عنيفة مع الشباب الفلسطيني أسفرت عن استشهاد واصابة عدد منهم.

المصدر
كونا
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26 يناير، 2023
0 9 دقيقة واحدة

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