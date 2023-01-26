البلدية: بدء رفع اعلام الدولة في عدد من المرافق الرسمية والطرق الرئيسية اليوم الخميس

البلدية: بدء رفع اعلام الدولة في عدد من المرافق الرسمية والطرق الرئيسية اليوم الخميس

في اطار التجهيزات والاستعدادات للاحتفالات بالاعياد الوطنية اعدت مراقبة رفع الأعلام واعمال الزينة في ادارة العلاقات العامة خطة متكاملة لتزين المباني الرسمية والطرق الرئيسية بأعلام الدولة بهذة المناسبة خلال شهر فبراير المقبل تنطلق اليوم الخميس حتى الثالث من فبراير المقبل.

وقد شكلت المراقبة ثلاثة فرق ميدانية للقيام بعملية رفع اعلام الدولة في عدد من المرافق الرسمية والطرق الرئيسية، حيث ستبدا من (اليوم) الخميس في قصر بيان ومطار الكويت الدولي ثم يوم الجمعة على طريق المطار والدائري الخامس ويتبعه يوم السبت على الدائري الاول والثاني و دوار الجهراء وساحة الصفاة والمباركية.

وستتواصل عملية رفع الاعلام يوم الاحد المقبل في نادي سباق الهجن ويوم الاثنين مباني المحافظات الست وشارع الغزالي وفي يوم الثلاثاء شارع تونس وبيروت وخلال يومي الاربعا والخميس سترفع الاعلام في شارع الخليج وشارع التعاون.

وسيكون الاول من فبراير المقبل الاحتفال الرسمي برفع علم الدولة في ساحة العلم.

وستنتهي الفرق من عملية رفع الاعلام في يوم الجمعة الثالث من فبراير على جسور الدائري الرابع.

صورة أرشيفية