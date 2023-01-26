المضبوطات

السعودية: احباط محاولة تهريب قرابة 3 ملايين حبة كبتاجون في ميناء الملك عبدالعزيز

26 يناير، 2023
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عن إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2,972,400 حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء الملك عبدالعزيز، عبارة عن “ألواح خشبية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجويف الألواح الخشبية.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، وتم بفضل الله القبض عليهما وعددهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات
المصدر
واس
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26 يناير، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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