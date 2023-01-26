الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

هيئة التطبيقي: قبول 183 متقدما لدورات قوة الإطفاء العام للعام التدريبي 2023/2022

26 يناير، 2023
0 13 أقل من دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس قبول 183 متقدما لدورات قوة الإطفاء للعام التدريبي الثاني 2023/2022 منهم 88 لحملة الشهادة الثانوية لدورة رقيب أول و95 لحملة شهادة الصف التاسع في دورة وكيل عريف مكافحة إطفاء.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه على المتدربين المستجدين بدورات الإطفاء مراجعة مركز إعداد رجال الإطفاء في منطقة كبد لاستكمال إجراءات القبول وفق المواعيد المحددة وهي دورة رقيب مشغل آلية إطفاء يوم الاثنين الموافق 30 يناير الجاري ودورة وكيل عريف مكافحة إطفاء يوم الثلاثاء 31 الجاري.

وأشارت إلى أن على جميع المقبولين الالتزام بمواعيد المراجعة المذكورة متمنية لهم التوفيق والنجاح.

المصدر
كونا
الوسوم
26 يناير، 2023
0 13 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“التربية”: نتابع نتائج التحقيقات بقضية “الامتحانات والغش” لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها

23 يناير، 2023

“التطبيقي” تنظم منتداها الأول “الأمن السيبراني .. تحديات وحلول” 15 فبراير المقبل

22 يناير، 2023

وزير الاقتصاد والاستثمارات اليوناني والوفد الموافق له يزور جامعة الكويت

16 يناير، 2023

د. حسن الفجام: سنعمل على تنمية وتطوير التعليم التطبيقي بما يخدم تطلعات الدولة

16 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى