الأرصاد الجوية: طقس شتوي في عطلة نهاية الأسبوع مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا مع فرص لتكون الضباب

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون شتويا مائلا للبرودة نهارا وباردا ليلا والرياح عموما متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق.

وأضافت رئيسة قسم التنبؤات الملاحية في الإدارة أميرة العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يؤدي إلى حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ويكون الطقس شتويا ودرجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 6 و10 درجة مئوية والعظمى ما بين 17 و20 درجة مئوية.

وأوضحت العازمي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وذكرت أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 7 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وبينت أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

ولفتت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقالت العازمي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.

وأشارت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.