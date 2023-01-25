وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء و الماء و الطاقة المتجددة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز

وزيرة “الاشغال”: تشكيل لجنة فنية استشارية عليا لاصلاح الطرق والبنية التحتية

25 يناير، 2023
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أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز اليوم الاربعاء تشكيل لجنة فنية استشارية عليا برئاستها وعضوية عدة جهات حكومية لدعم جهود وزارة الاشغال العامة لإصلاح الطرق والبنية التحتية.

وجاء في القرار الوزاري ان اللجنة مكونة من جهات حكومية عدة برئاسة وزارة الاشغال وعضوية جامعة الكويت ووزارة الدفاع وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة البترول الكويتية.

وتهدف اللجنة الى تقديم المشورة والدعم الفني اللازم للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يتعلق بتنفيذ خطط الوزارة والهيئة بشأن إصلاح الطرق والبنية التحتية.

المصدر
كونا
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25 يناير، 2023
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