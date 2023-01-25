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مقتل مساعد كنسي وإصابة آخرين بينهم كاهن في هجوم بسلاح أبيض في إسبانيا

26 يناير، 2023
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قُتل مساعد كنسي وأصيب آخرون بجروح، أحدهم كاهن، في هجوم نفّذه رجل بواسطة سلاح أبيض داخل كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات، مؤكدة توقيف مشتبه به.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مقتضب إنّه “قبيل الساعة الثامنة مساءً، نفّذ شخص هجوماً بسلاح أبيض، فقتل شخصاً وأصاب آخرين بجروح” في كنيسة سان إيسيدرو في ألخيسيراس، بمقاطعة قادس.

وأضافت أنّ “المهاجم أوقف ووضع قيد الحجز”.

وأوضح البيان أنّ القتيل سقط خارج الكنيسة في حين أصيب شخص بجروح داخلها.

من جهته، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ القتيل هو مساعد في الكنيسة وأحد الجرحى كاهن.

وأضاف المصدر أنّ المهاجم كان يرتدي جلابية وقد “صرخ بشيء ما” أثناء تنفيذه الهجوم.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن إفادات شهود عيان أنّ المهاجم قتل المساعد الكنسي بواسطة ساطور.

وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية إنّ “الوقائع موضع تقييم وتحقيق قبل تحديد طبيعة الهجوم”.

المصدر
وكالات
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26 يناير، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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