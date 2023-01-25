صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيسة المنتخبة لـ”ترينيداد وتوباغو”

25 يناير، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كريستين كارلا كانغالو – الرئيسة المنتخبة لجمهورية (ترينيداد وتوباغو) الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية ترينيداد وتوباغو متمنيا سموه لفخامتها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كريستين كارلا كانغالو الرئيسة المنتخبة لجمهورية (ترينيداد وتوباغو) الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية (ترينيداد وتوباغو) متمنيا سموه لفخامتها كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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25 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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