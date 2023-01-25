مقتل شخصين في هجوم بسكين في قطار بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض.

وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ إن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

أوقف المنفّذ المفترض في محطة بروكسيدت حيث توقّف القطار الإقليمي. وذكرت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم.

وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف حول المحطة، بحسب صور نشرتها صحيفة “بيلد”. وأعلنت شركة “دويتشه بان” المشغّلة للقطارات أنه سيتم إلغاء رحلات على بعض الخطوط الرئيسية.

والسلطات الألمانية في حالة تأهب في السنوات الأخيرة في مواجهة التهديد الجهادي، لا سيما منذ هجوم بشاحنة في برلين أسفر عن مقتل 12 شخصًا في كانون الاول/ديسمبر 2016 وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وهذا الهجوم الجهادي هو الأكثر دموية على الإطلاق على الأراضي الألمانية.

كما تواجه ألمانيا تهديدا من اليمين المتطرف، وقد استهدفت عدة هجمات دامية في السنوات الأخيرة مهاجرين ودور عبادة.