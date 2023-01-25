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“الأوقاف”: فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج للمواطنين والمقيمين ابتداءا من الأحد المقبل

25 يناير، 2023
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دعت إدارة الحج والعمرة ب‍وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ/ 2023م الى التسجيل عبر الموقع: http://hajj-register.awqaf.gov.kw، خلال المدة من 2023/1/29 إلى 2023/2/2023م.

وأعلنت الوزارة ان الشريحة المستهدفة هم المواطنين والمقيمين بدولة الكويت.

وأضافت الأوقاف أن فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ستكون لهم منصة خاصة حين ورود موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الأوقاف فيما يخص معايير المفاضلة المعتمدة، الى ان المواطنين الكويتيين والذين لم يسبق لهم الحج، وسيتم الفرز بعد انتهاء التسجيل وفقا لمعايير المفاضلة.

وأشارت الى أنه بعد حصول الحاج على الموافقة النهائية، يقوم باستكمال التسجيل لدى الحملة التي يرغب التسجيل فيها.

المصدر
وزارة الأوقاف
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25 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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