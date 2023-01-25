البرلمان العربي يدين تمزيق أحد المتطرفين المصحف الشريف بهولندا

دان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الأربعاء بشدة إقدام أحد المتطرفين في مدينة (لاهاي) الهولندية على تمزيق نسخة من المصحف الشريف.

وحذر العسومي في بيان من خطورة هذه الأفعال كونها تؤجج مشاعر العنف والكراهية وتستفز ملايين المسلمين حول العالم كما أنها تشكل تحديا سافرا للعالم الإسلامي وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان الدولية.

وطالب العسومي المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الظواهر والأفعال المشينة حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين واحترام عقائد الآخرين.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة العمل على وضع حد للمتطرفين الخارجين عن القانون ومحاسبتهم منعا لتكرار مثل هذه الأفعال.

وكان زعيم حركة متطرفة مناهضة للاسلام في هولندا قد مزق أمس الثلاثاء نسخة من القرآن الكريم في مدينة لاهاي الهولندية وذلك بعد قيام متطرف سويدي بحرق المصحف الشريف قرب سفارة تركيا في العاصمة ستوكهولم.