“هيئة الرياضة” تطلق برنامج “الأريج الشتوي للجري الذكي” الأول بمشاركة 16 جهة حكومية

أعلن قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة اطلاق البرنامج الرياضي التوعوي الأول (الأريج الشتوي للجري الذكي) الذي يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية النهوض بالنشاط الرياضي والصحي للمرأة الكويتية بمشاركة 16 جهة حكومية.

وقال نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالهيئة حامد الهزيم في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء إن البرنامج يدعم رياضة المرأة ويجمع بين الاصحاء وذوي الإعاقة إذ يقدم العديد من التمارين الرياضية الداخلية في مبنى الهيئة والتمارين الخارجية في (حديقة الشهيد).

وأضاف الهزيم أن ادارة التوعية الرياضية قسم المرأة تنفذ بعض الحصص التدريبية عبر (الأون لاين) لتذليل العقبات أمام المرأة وتشجيعها على ممارسة الرياضة تحت إشراف طاقم تدريبي متخصص إضافة إلى الجانب الغذائي.

وأعرب عن سعادته بالمؤشرات الجيدة التي لقيها البرنامج منذ الإعلان عنه والتي تمثلت في الإقبال الكبير من قبل المشاركين.

من جانبها أكدت ممثل المدير العام للهيئة العامة لذوي الاعاقة زينب العنزي خلال المؤتمر مشاركة ذوي الإعاقة بهذه البرامج التي تفعل مبدأ الدمج وتمكينهم من خلال تبسيط مفهوم الرياضة وحثهم وتشجيعهم على ممارستها لما لها من دور إيجابي كبير على صحتهم ونشاطهم.

البطلة الرياضية جنا العيدان البطلة الرياضية نورا العبيدان