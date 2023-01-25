دبابة من طراز (ليوبارد)

إسبانيا مستعدة لإرسال دبابات “ليوبارد” إلى أوكرانيا بالتنسيق مع الحلفاء

25 يناير، 2023
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أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء عن استعدادها لإرسال دبابات من طراز (ليوبارد) إلى أوكرانيا وذلك بعد إعلان ألمانيا موافقتها على إرسال 14 دبابة من مخزون الجيش لديها.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية (افي) إن إسبانيا مستعدة لإرسال دبابات (ليوبارد) إلى أوكرانيا والتدريب على استخدامها ولكن بالتنسيق مع الحلفاء.

وأضافت روبليس انه وبانتظار ذلك التنسيق فإنه من غير الممكن تحديد عدد الوحدات التي سترسلها إسبانيا.

يذكر ان إسبانيا التي حصلت على أول وحدات من دبابة (ليوبارد) في 1995 تمتلك 347 دبابة منها أكثر من 50 وحدة غير صالحة للاستخدام فيما لديها وفق بيانات صحيفة (الباييس) 239 وحدة أخرى من طراز أكثر حداثة (ليوبارد أيه 2) تم تصنعها في إسبانيا.

المصدر
وكالات
الوسوم
25 يناير، 2023
0 11 أقل من دقيقة

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