استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة (كدوميم) المقامة شرق مدينة (قلقيلية) بالضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشهيد هو عارف لحلوح البالغ من العمر 20 عاما واستشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال قرب (قلقيلية).

ووفقا لشهود عيان فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على لحلوح بعد أن ترجل من مركبته بالقرب من حاجز عسكري وتركته ينزف على الأرض.

وأوضحوا ان الشهيد من مخيم (جنين) للاجئين وأن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال منذ بداية العام الحالي الى 19 شهيدا بينهم أربعة أطفال.