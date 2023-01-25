الفريق البرجس يترأس الاجتماع الـ28 لمجلس أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس مجلس أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية الفريق أنور البرجس اليوم الأربعاء الموافق /2023/1/25 الاجتماع الـ (28) لمجلس أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بحضور الوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول ومساعد مدير عام أكاديمية سعد العبد الله لشؤون الأكاديمية العميد علي الوهيب وعدد من اعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بأعضاء مجلس الأكاديمية ونقل لهم تحيات وتقدير معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح، مشيدا بالدور الكبير الذي يؤديه القائمون على الاكاديمية لرفع إمكانيات وقدرات الطلبة بأحدث العلوم الأمنية وتعزيز قدرات الأكاديمية بوصفها الذراع التعليمي والتدريبي الذي يمد وزارة الداخلية بجميع فئات العناصر البشرية المؤهلة لحمل أمانة ومسئولية أمن وأمان المواطن.

واستعرض الفريق البرجس مع الحضور جدول الأعمال وما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة والخطط المستقبلية لتطوير أداء الأكاديمية لتحقيق الأهداف المنشودة، كما تم بحث آلية تطوير وتحديث العمل داخل الأكاديمية وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أحدث الأساليب العلمية.