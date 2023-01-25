بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 36 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 36 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 36 نقطة ليبلغ مستوى 66ر7338 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 49ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر148 مليون سهم عبر 8938 صفقة نقدية بقيمة 5ر42 مليون دينار (نحو 7ر128 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر27 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5675 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 48ر0 في المئة من خلال تداول 5ر77 مليون سهم عبر 4104 صفقات نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار (نحو 8ر34 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 19ر40 نقطة ليبلغ مستوى 06ر8152 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 49ر0 في المئة من خلال تداول 2ر71 مليون سهم عبر 4834 صفقة بقيمة 9ر30 مليون دينار (نحو 6ر93 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 15ر12 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5737 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 4ر58 مليون سهم عبر 2430 صفقة نقدية بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 3ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (صكوك) و(عربي قابضة) و(سينما) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(إس تي سي) و(الدولي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(الأنظمة) و(وثاق) و(أرجان) الأكثر انخفاضا.