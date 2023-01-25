المحكمة الدستورية تؤجل نظر الطعون الانتخابية للدوائر الانتخابية الرابعة والخامسة إلى جلسة 8 مارس

قررت المحكمة الدستورية اليوم الاربعاء تأجيل النظر بالطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 8 مارس المقبل للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدائرتين.

يذكر ان المحكمة قررت الشهر الماضي ندب المستشارين وعضوي المحكمة للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والذي لم يرد رفق كتاب وزارة الداخلية وذلك لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة.

وكانت المحكمة قررت ضم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الخامسة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الخامسة لاستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم (95) ومحاضر اللجان الفرعية التابعة لها (96) و(97) و(98) و(98) و(99) و(100) و(101) و(102) والذين لم يردوا في مرفق كتاب وزارة الداخلية وذلك لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة.