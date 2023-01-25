“المشروعات السياحية” تؤكد زيادة القدرة التشغيلية لمشروع ونتر وندر لاند 

أكد فاضل الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية بأنه قد تمت زيادة الطاقة التشغيلية لمشروع ونتر وندر لاند الكويت لتصل الى عشرة آلاف زائر في أيام نهاية الأسبوع من الخميس الى السبت، إضافة الى توفير ستة آلاف تذكرة يوميا خلال أيام الأسبوع العادية .

وأضاف الرئيس التنفيذي بأن أعداد الزائرين في هذا المشروع الذي ضم حوالي أربعين لعبة مختلفة قد تجاوز الـمئة ألف زائر تقريبا منذ أن تم افتتاحه في حديقة الشعب بتاريخ 11 ديسمبر 2022، وان المشروع موجه نحو خدمة وتنشيط المشاريع الكويتية بالدرجة الأولى، حيث أعطى هذا المشروع أكثر من 100 فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم إدارتها بأيدي كويتية، كما يوفر هذا المشروع خدمة مواقف لأكثر من 1600 سيارة.

هذا وتعلن شركة المشروعات السياحية وحرصا على المسئولية المجتمعية بأنها سوف تقوم باستضافة 50 زائر يوميا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولمزيد من الأمان وتفاديا لعمليات الاحتيال، نود التنبيه على ضرورة شراء تذاكر الدخول عبر الموقع الرسمي لمشروع ونتر وندر لاند www.winterland.kw وعدم شرائها من أي مكان سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات.

فاضل الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية