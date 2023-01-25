الارصاد الجوية: طقس مائل للبرودة غائم إلى غائم جزئيا وفرصة لأمطار متفرقة خفيفه

قالت ادارة الارصاد الجوية الكويتية في الطيران المدني ان الطقس اليوم الاربعاء سيكون مائل للبرودة غائم آلى غائم جزئيا مع فرصة لامطار خفيفة متوقعة استمرار الضباب.

وذكرت رئيس قسم تنبؤات الطيران في الطيران المدني أميرة العازمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجواء الضبابية مازالت تتصدر حالة الطقس مشيرة الى ان الطقس سيكون غائم إلى غائم جزئيا على معظم المناطق نهار اليوم مع فرصة لأمطار متفرقة خلال اليوم.

وذكرت العازمي ان هناك انخفاضا ملحوظا في مدى الرؤية الأفقية بداية من الساعات الأولى من ليل اليوم حتى الساعات الأولى من صباح غد الخميس إلى مادون 1000 متر وقد تنعدم على بعض المناطق.

واضافت انه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى اليوم الأربعاء مابين 07 و10 درجات مئوية والعظمى مابين 17 و20 درجة مئوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع تكون مائلة للبرودة نهارا مابين 17 و19 درجة مئوية باردة إلى شديدة البرودة ليلا والصغرى مابين 04 و08 خاصة على المناطق البرية.