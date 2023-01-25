سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس موريتانيا بوفاة العلامة محمد المختار ولد اباه

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى العلامة الموريتاني الدكتور محمد المختار ولد اباه سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى العلامة الموريتاني الدكتور محمد المختار ولد اباه راجيا سموه لذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.