صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس موريتانيا بوفاة العلامة محمد المختار ولد اباه

25 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى العلامة الموريتاني الدكتور محمد المختار ولد اباه سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى العلامة الموريتاني الدكتور محمد المختار ولد اباه راجيا سموه لذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
25 يناير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزارة الداخلية تدعو الجميع الى توخي الحذر نظراً للأمطار المتفرقة التي تشهدها البلاد في بعض المناطق

25 يناير، 2023

وزير الخارجية: الكويت تدين وتستنكر بشدة إقدام أحد المتطرفين في “لاهاي” على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف

24 يناير، 2023

“الداخلية” تنفذ غدا تدريبات بالذخيرة الحية بميدان “الأديرع” استعدادا لتمرين تعاون 1

24 يناير، 2023

“الداخلية”: ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري

24 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى