“زين” تُطلق MAX.. الجيل الجديد من باقات الإنترنت

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تقديمها لباقات MAX الجديدة كُلياً للإنترنت، والتي تُعيد من خلالها تعريف الجيل الجديد من باقات الإنترنت والترفيه لعملاء الدفع الآجل لأول مرة في السوق بأكبر مكتبة لمحتوى الترفيه والرياضة من 6 منصّات إقليمية وعالمية على أقوى شبكة 5G في الكويت.

وتأتي باقات MAX الجديدة نتاجاً لاستثمار زين المُبكر في بناء منظومة شراكات استراتيجية مع كبرى منصّات الترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بحيث تُقدّم الباقات الجديدة لعملاء زين أكبر مكتبة وآلاف الساعات من محتوى الترفيه والرياضة غير المحدود من ديزني+ وشاهد وTOD وOSN+ وSTARZPLAY وأنغامي+.

وتُقدّم باقات MAX الجديدة الفرصة الأمثل لعملاء الدفع الآجل للاستمتاع بثلاث ميزات رئيسية في باقة واحدة مُتكاملة، وهي إنترنت الجيل الخامس 5G فائق السرعة، وأحدث أجهزة الإنترنت الذكية من اختيارهم، واشتراكات منصّات الترفيه المُفضّلة لديهم من شركاء MAX بلا حدود، وذلك ابتداءً من 12 د.ك شهرياً فقط.

وبإطلاقها لهذه الباقات الجديدة الأولى من نوعها في السوق الكويتي، تخطو زين خُطوة جديدة ضمن مساعيها الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائها في الكويت، وذلك من خلال العمل مع مُقدّمي المحتوى من المنطقة والعالم لتقديم أكبر مكتبة من محتوى الترفيه لعملائها ليختاروا ما يُفضّلوه ويستمتعوا بمحتواهم المُفضّل في أي وقت ومكان عبر أكبر وأقوى شبكة للجيل الخامس 5G فائقة السرعة في الكويت.

وتستمر زين بتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المُختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة لعائلة المشتركين الأكبر في الكويت، وستلتزم الشركة دوماً بتوفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم وتحقيق توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة.

شُركاء MAX:

ديزني+

تجمع ديزني+ أعظم القصص في العالم من “ديزني” و”بيكسار” و”مارفل” و”ستار وورز” و”ناشونال جيوغرافيك”، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المحتوى الترفيهي العام من “ستار”، وذلك عبر آلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الوثائقية والأعمال الأصلية، لجميع أفراد العائلة، مع تجربة مشاهدة آمنة من خلال أدوات الرقابة الأبوية سهلة الاستخدام.

شاهد

تضم شاهد آلاف الساعات من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية ومسلسلات شاهد الأصلية والمسلسلات الحصرية والعروض الأولى للأفلام والقنوات التلفزيونية مباشرة على الهواء ودوري روشن السعودي ومحتوى آمن للأطفال من “كرتون نتورك” و”نيكلوديون” و”سبيستون” و”إم بي سي 3″ وغيرها المزيد.

TOD

تُقدّم منصّة TOD أكبر مكتبة من المحتوى الرياضي الحصري من UEFA وLaLiga وEPL وUCL والدوري الألماني والدوري الأمريكي للمحترفين والمزيد، بالإضافة إلى مميزات فريدة لعشاق الرياضة مع TOD360 مثل الإحصائيات الحية والجداول الزمنية التفاعلية وغيرها، هذا إلى جانب مجموعة واسعة من محتوى الترفيه العربي والتركي الحصري وأحدث الأفلام والمسلسلات العالمية ومحتوى الأطفال الآمن وأعمال TOD الأصلية وغيرها المزيد.

OSN+

تُقدّم منصّة OSN+ أفضل محتوى ترفيهي من HBO وParamount+ وأعمال OSN+ الأصلية وUniversal وNBC والمزيد، بالإضافة إلى المسلسلات التركية الحصرية بأحدث الحلقات وغيرها المزيد.

STARZPLAY

تُقدّم منصّة STARZPLAY الرياضية حصرياً الدوري الإيطالي مباشرةً مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مباريات “اليوروليغ” و”يوروكوب” لكرة السلة والمزيد من المحتوى الرياضي المميز، كما تُقدّم منصة STARZPLAY للترفيه محتوى جديد في كل يوم من أفلام هوليوود والمسلسلات التركية والعربية والأفلام الوثائقية وأعمال STARZ الأصلية والمزيد.

أنغامي+

تُقدّم منصّة أنغامي+ أحدث الأغاني والموسيقى من النجوم والفنانين العالميين والمحليين، مع أكثر من 57 مليون أغنية عربية وعالمية، وآلاف الساعات من برامج البودكاست، وإمكانية تحميل الموسيقى والاستمتاع بها من غير إنترنت في أي وقت ومكان بأفضل جودة ومن غير انقطاع.