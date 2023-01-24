وزارة الخارجية الكويتية

وزير الخارجية: الكويت تدين وتستنكر بشدة إقدام أحد المتطرفين في “لاهاي” على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف

24 يناير، 2023
0 14 أقل من دقيقة

عبر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في بيان له مساء اليوم الثلاثاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين إقدام أحد المتطرفين في مدينة (لاهاي) في هولندا على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف في خطوة استفزازية أخرى وبعد يوم فقط من عمل مشين مماثل في السويد قائلا إن “هذه الاعمال من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم”.

ودعا الوزير العبدالله جميع الدول والمنظمات الدولية لمضاعفة جهودها وتحمل مسؤولياتها لوقف مثل هذه الأعمال المنبوذة والإساءات المتعمدة والمتكررة والعمل على نشر قيم الحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف بدلا من التحريض على العنف.

المصدر
كونا
الوسوم
24 يناير، 2023
0 14 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الداخلية” تنفذ غدا تدريبات بالذخيرة الحية بميدان “الأديرع” استعدادا لتمرين تعاون 1

24 يناير، 2023

“الداخلية”: ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري

24 يناير، 2023

وزير الداخلية يصدر قرارا بإلحاق 759 من منتسبي الوزارة المتقاعدين ومن لديهم خدمات سابقة في الجهات العسكرية بدورة إعادة الخدمة

24 يناير، 2023

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني تتضمن الدعوة للمشاركة باجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

24 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى