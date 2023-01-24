نائب الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري مايك بنس

العثور على وثائق مصنّفة سرية في منزل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس

24 يناير، 2023
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أعلن عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء أنّه تمّ العثور في منزل نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس على وثائق رسمية مصنّفة سرّية.

وقال رئيس اللجنة النيابية المكلفة الإشراف على عمل السلطة التنفيذية النائب جيمس كومر في بيان إنّ “نائب الرئيس السابق مايك بنس أبلغنا اليوم باكتشاف وثائق مصنّفة سرية في منزله في إنديانا. إنّه موافق على التعاون بالكامل مع تحقيقنا”. ويشرف كومر على التحقيق البرلماني الذي فتحه مجلس النواب في أعقاب العثور على وثائق مماثلة في منزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

المصدر
أ ف ب
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24 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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